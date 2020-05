長毛の犬は定期的にトリミング(ヘアカット)を必要としますが、ロックダウンや外出禁止の地域ではドッグサロンの類は休業となっています。

そうなると、飼い主が不慣れなトリミングに挑戦するしかないわけですが……。

残念な結果に終わった事例をご覧ください。

Owners Are Grooming Their Dogs In Lockdown With Disastrous Results

1.



飼い主さんが初めて挑戦したトリミング。

2.



こ、これは……。

3.



犬にもあった、前髪パッツン。

4.



重心が変わってしまったような……。

5.



犬は満足げ。

6.



犬種が想像つきません。

7.



みすぼらしさ全開。

8.



ムラだらけ。

9.



寒そう。

10.



せめて最後までやり遂げて……。



きっと世界中の飼い主さんたちが苦労していることだと思いますが、2回目からは上達してることを期待します。