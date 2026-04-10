思わずキュンとする「Ｏ型男性の特徴」９パターン
「おおざっぱ」というイメージが強いＯ型ですが、女性が惹かれる「Ｏ型ならではの魅力」もたくさんあるようです。今回は『オトメスゴレン』女性読者のアンケートをもとに、「思わずキュンとするＯ型男性の特徴」を紹介します。
【１】自分の意見をしっかり持っているわりに自己主張が激しくないとき
「いつもちゃんと私の意見を聞いてアドバイスをくれる」（３０代女性）など、自分の意見を押し付けない大人な対応に女性は器の大きさを感じるようです。たとえ女性が感情的になっていても「そうだね」と優しく包み込んであげると、女性はその紳士な対応にさらに魅力を感じるでしょう。
【２】負けず嫌いで必死に頑張っているとき
「必死な姿を応援したくなる」（２０代女性）など、仕事やスポーツを本気で頑張る姿に女性は心を打たれるようです。ただしゲームなどの遊びの場合、対戦相手に目くじらを立てて張り合うのは、逆に器の小ささを露呈してしまうので気をつけましょう。
【３】デートで常に男らしくリードしてくれるとき
「プランがしっかりしていてデートが楽しい」（１０代女性）など頼りがいのある行動力に魅力を感じるパターンです。デートだけではなく、将来の二人についてもカッチリプランニングすると、その誠実さの虜になる女性が多いかもしれません。
【４】どこの場でも馴染める協調性の高さを実感したとき
「自分の友だちと仲良くしてくれるのが嬉しい」（１０代女性）など、人見知りせず溶け込む柔軟性が女性に好印象のようです。その人懐っこさが、「将来親とうまくやってくれそう」、と結婚への安心感につながるケースもあるかもしれません。
【５】記念日などにサプライズをしてくれるとき
「常に喜ばせようとしてくれる気持ちが嬉しい」（２０代女性）と、さらりとやってくれるロマンチックな演出に心を奪われる女性は多いようです。記念日じゃない普通の日にお花をプレゼントしたり、マメに些細なプレゼントをすると女性は手放しで喜ぶでしょう。
【６】友だちと無邪気にはしゃいでいるとき
「本当に楽しそうな笑顔にグッとくる」（１０代女性）など少年っぽくはしゃぐ姿を微笑ましく感じるケースです。ただし、悪酔いしてお酒をこぼしたり、調子に乗って周りに迷惑をかけるほどの、度を越した「悪ふざけ」にならないよう注意したいところです。
【７】自分にだけに甘えてくるとき
「人前ではオレ様なのに二人きりだと甘えてくるのがかなりツボ！」（２０代女性）など、ふだんとのギャップに萌えるパターンです。うまく甘えられない場合は、ふたりきりの時にしか使わない「あだ名」を決めて呼び合うところから始めてはいかがでしょう。
【８】無防備な顔でボーっとしているとき
「話しかけたときのキョトンとした顔がかわいい」（３０代女性）など、ポワンとした雰囲気に母性本能をくすぐられる女性は多いようです。ふだんバリバリ仕事をこなす男性なら、仕事の合間などに「心ここにあらず」な雰囲気を醸し出してみるとよりギャップを強調できるでしょう。
【９】とにかく寛大で自分のわがままを許してくれたとき
「いつでも私の気持ちを最優先してくれる」（２０代女性）など、常に彼女を気遣ってくれる器の大きさがＯ型男性の長所のようです。彼女に到底ムリなわがままを言われた場合、叶えようと努力する姿勢を見せるだけでも「包容力がある」と感激してくれるかもしれません。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（富岡由郁子）
【１】自分の意見をしっかり持っているわりに自己主張が激しくないとき
「いつもちゃんと私の意見を聞いてアドバイスをくれる」（３０代女性）など、自分の意見を押し付けない大人な対応に女性は器の大きさを感じるようです。たとえ女性が感情的になっていても「そうだね」と優しく包み込んであげると、女性はその紳士な対応にさらに魅力を感じるでしょう。
「必死な姿を応援したくなる」（２０代女性）など、仕事やスポーツを本気で頑張る姿に女性は心を打たれるようです。ただしゲームなどの遊びの場合、対戦相手に目くじらを立てて張り合うのは、逆に器の小ささを露呈してしまうので気をつけましょう。
【３】デートで常に男らしくリードしてくれるとき
「プランがしっかりしていてデートが楽しい」（１０代女性）など頼りがいのある行動力に魅力を感じるパターンです。デートだけではなく、将来の二人についてもカッチリプランニングすると、その誠実さの虜になる女性が多いかもしれません。
【４】どこの場でも馴染める協調性の高さを実感したとき
「自分の友だちと仲良くしてくれるのが嬉しい」（１０代女性）など、人見知りせず溶け込む柔軟性が女性に好印象のようです。その人懐っこさが、「将来親とうまくやってくれそう」、と結婚への安心感につながるケースもあるかもしれません。
【５】記念日などにサプライズをしてくれるとき
「常に喜ばせようとしてくれる気持ちが嬉しい」（２０代女性）と、さらりとやってくれるロマンチックな演出に心を奪われる女性は多いようです。記念日じゃない普通の日にお花をプレゼントしたり、マメに些細なプレゼントをすると女性は手放しで喜ぶでしょう。
【６】友だちと無邪気にはしゃいでいるとき
「本当に楽しそうな笑顔にグッとくる」（１０代女性）など少年っぽくはしゃぐ姿を微笑ましく感じるケースです。ただし、悪酔いしてお酒をこぼしたり、調子に乗って周りに迷惑をかけるほどの、度を越した「悪ふざけ」にならないよう注意したいところです。
【７】自分にだけに甘えてくるとき
「人前ではオレ様なのに二人きりだと甘えてくるのがかなりツボ！」（２０代女性）など、ふだんとのギャップに萌えるパターンです。うまく甘えられない場合は、ふたりきりの時にしか使わない「あだ名」を決めて呼び合うところから始めてはいかがでしょう。
【８】無防備な顔でボーっとしているとき
「話しかけたときのキョトンとした顔がかわいい」（３０代女性）など、ポワンとした雰囲気に母性本能をくすぐられる女性は多いようです。ふだんバリバリ仕事をこなす男性なら、仕事の合間などに「心ここにあらず」な雰囲気を醸し出してみるとよりギャップを強調できるでしょう。
【９】とにかく寛大で自分のわがままを許してくれたとき
「いつでも私の気持ちを最優先してくれる」（２０代女性）など、常に彼女を気遣ってくれる器の大きさがＯ型男性の長所のようです。彼女に到底ムリなわがままを言われた場合、叶えようと努力する姿勢を見せるだけでも「包容力がある」と感激してくれるかもしれません。
コラム中に書かれている血液型の特徴は、あくまで読者から寄せられた一部の意見です。血液型と性格の関連性に科学的根拠はありません。円滑なコミュニケーションのためのヒント程度に楽しんではいかがでしょう。（富岡由郁子）