開催：2026.6.14 会場：オリオールパーク 結果：[オリオールズ] 3 - 9 [パドレス] MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。 オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。 1回表、2番 ジャクソン・メリル 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホー