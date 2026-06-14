開催：2026.6.14

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 3 - 9 [パドレス]

MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとパドレスが対戦した。

オリオールズの先発投手はトレー・ギブソン、対するパドレスの先発投手はランディ・バスケスで試合は開始した。

1回表、2番 ジャクソン・メリル 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでパドレス得点 BAL 0-2 SD、6番 サマド・テーラー 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでパドレス得点 BAL 0-4 SD

1回裏、3番 ピート・アロンソ 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでオリオールズ得点 BAL 1-4 SD、5番 レオディ・タベラス 4球目を打ってライトへのタイムリースリーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 2-4 SD

5回表、6番 サマド・テーラー 4球目を打ってライトへのタイムリーヒットでパドレス得点 BAL 2-5 SD、7番 ニック・ソラック 2球目を打ってライトへの犠牲フライでパドレス得点 BAL 2-6 SD

7回表、5番 ガビン・シーツ 2球目を打ってライトスタンドへのホームランでパドレス得点 BAL 2-7 SD

7回裏、3番 ピート・アロンソ 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 3-7 SD

8回表、9番 ロドルフォ・ドゥラン 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでパドレス得点 BAL 3-8 SD

9回表、3番 マニー・マチャド 初球を打ってセンターへのホームランでパドレス得点 BAL 3-9 SD

試合は3対9でパドレスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はパドレスのランディ・バスケスで、ここまで6勝4敗0S。負け投手はオリオールズのトレー・ギブソンで、ここまで1勝2敗0S。

なお、パドレスの松井裕樹はこの試合で1.0回を投げ、1安打、0失点、2奪三振、防御率は1.74となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-14 07:58:12 更新