プロデューサーとしても活動の幅を広げる賀来賢人。5日に放送されたTBS系トーク番組『A-Studio＋』(TBS系 毎週金曜23:00〜)にゲスト出演し、山田孝之との関係性や妻・榮倉奈々との夫婦ルールについて明かした。(左から)賀来賢人、榮倉奈々MCの笑福亭鶴瓶は、俳優でありプロデューサーとしても活動する山田孝之を取材。以前から1人で企画を務めていた山田は「(後に続く俳優が)いないのかな？と思ったら、賢人が出てきたからうれしか