お笑いと競馬が融合した特別公演「ビタミンSお兄ちゃん・もじゃ吉田の『お兄ちゃんネル競馬コメディ』〜チーム矢作がやってくる！〜」が4日、大阪・なんばグランド花月で開催された。矢作芳人師（65）、坂井瑠星（29）、古川奈穂（25）の“チーム矢作”が、酒井藍、吉田裕らおなじみの新喜劇メンバーと共に出演。日本競馬界をけん引するトップランナーたちと芸人たちが共演し、競馬をテーマにした一夜限りのコメディー劇に場内