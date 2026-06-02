「GRヤリスMORIZO RR」は税込900万円（100台限定） GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR GRヤリスMORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男会長とともに、2025年に6年ぶりにGRヤリスでニュルブルクリンク（以下ニュル）24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車。ニュル24時間耐久レース参戦で得られた学びを生