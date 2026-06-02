価格は845万円から！ GRヤリスの特別仕様車「モリゾウRR」「オジエ エディション」が各100台限定販売！ 抽選応募受付は6月9日まで【新車ニュース】
「GRヤリスMORIZO RR」は税込900万円（100台限定）
GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR
GRヤリスMORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男会長とともに、2025年に6年ぶりにGRヤリスでニュルブルクリンク（以下ニュル）24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車。
ニュル24時間耐久レース参戦で得られた学びを生かし、専用のリヤウイングや足まわり、四駆制御モードを設定。また、ボディカラーにはモリゾウこだわりの特別設定色「グラベルカーキ」が、そしてブレーキキャリパーやインテリアの差し色にはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローが採用された。
GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR
GRヤリスMORIZO RR特別装備一覧
【性能】
・専用ショックアブソーバー・チューニング
・専用電動パワーステアリング・チューニング
・4WDモードセレクト専用制御（MORIZOモード）
【外装】
・可変式カーボン製リヤウイング
・フロントスポイラー
・サイドスカート
・カーボンエンジンフード（ダクト付）
・ボディカラー「グラベルカーキ」（特別設定色）
・ラジエーターグリル（ピアノブラック塗装）
・マットブロンズ塗装アルミホイール
・イエローキャリパー（GRロゴ付＜フロント・リヤ＞）
・“MORIZO RR”エンブレム（バックドア）
・MORIZOサイン（フロントウインドウ・助手席側）
【内装】
・GRステアリングホイール（ウルトラスエード・イエローステッチ付）
・専用刺繍入りヘッドレスト
・シート表皮（イエローステッチ付・専用パーフォレーション色）
・ウルトラスエードシフトノブ＋ウルトラスエードシフトレバーブーツ（イエローステッチ付）＋ウルトラスエードパーキングブレーキグリップ＆カバー（イエローステッチ付）
・“MORIZO RR”シリアルナンバー入りプレート
・専用GRフルTFTメーター表示（MORIZOモード）
GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR
「GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション」は税込845万円（100台限定）
GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディションは、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（以下TGR-WRT）所属選手であるセバスチャン・オジエ選手の、FIA世界ラリー選手権（以下WRC）2025におけるドライバーズチャンピオン獲得を記念した特別仕様車。
エアロパフォーマンスパッケージをベースに、オジエ選手とつくり込んだ四駆制御「SEB.」モード、ボディカラーにはGRのモータースポーツ活動を象徴する特別設定色「グラビティブラック」などの特別装備を採用した。
なお、これらの特別仕様車2モデルは、5月28日～31日に愛知県・岐阜県で開催されるWRCの日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026（以下ラリージャパン2026）」の会場で展示される。
GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition
GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション特別装備一覧
【性能】
・4WDモードセレクト専用制御（SEB.モード／MORIZOモード）
【外装】
・ボディカラー「グラビティブラック」（特別設定色）
・マットブラック塗装アルミホイール
・ブルーキャリパー（GRロゴ付＜フロント・リヤ＞）
・ラジエーターグリル加飾（トリコロール）
・MORIZOサイン（フロントウインドウ・助手席側）
・“Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”エンブレム（バックドア）
・TOYOTA GAZOO Racingデカール（左右ドア）
・GRデカール（左右リヤフェンダー）
【内装】
・GRステアリングホイール（トリコロールステッチ付）
・本革巻き縦引きパーキングブレーキ（手動・グレーステッチ付）＋合成皮革パーキングブレーキカバー（グレーステッチ付）
・“Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”シリアルナンバー入りプレート
・専用GRフルTFTメーター表示（SEB.モード／MORIZOモード）
GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition
抽選申し込みは「GR app」のみで受付
「GR app」は、GRオーナーのカーライフをサポートし、さらにGRを好きになってもらえるよう、さまざまな機能が搭載されている。具体的には、愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能や、車両・パーツの購入、イベントへの参加、新車の抽選販売への応募など、ユーザーのカーライフをさまざまな場面で盛り上げる。
抽選申し込みの流れ
①GR appをダウンロード（TOYOTAアカウントを新規登録またはログインが必要）
②GR app内の［出かける］を選択し、［GRを知る］から抽選申し込み
③申し込み完了後、受付完了メールがお客様に自動送付され、申し込み完了（TOYOTAアカウントに登録されたアドレスにメールが届く）
SPECIFICATIONS
GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR
ボディサイズ：全長4040×全幅1805×全高1455mm
ホイールベース：2560mm
最低地上高：130mm（社内測定値）
最小回転半径：5.3m
乗車定員：4人
車両重量：1310kg
総排気量：1618cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：224kW（304ps）/6500rpm
最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3250-4600rpm
トランスミッション：8速AT
駆動方式：4WD
税込車両価格：900万円
SPECIFICATIONS
GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition
ボディサイズ：全長3995×全幅1805×全高1455mm
ホイールベース：2560mm
最低地上高：130mm（社内測定値）
最小回転半径：5.3m
乗車定員：4人
車両重量：1290kg
総排気量：1618cc
エンジン：直列3気筒ターボ
最高出力：224kW（304ps）/6500rpm
最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3250-4600rpm
トランスミッション：6速MT
駆動方式：4WD
税込車両価格：845万円