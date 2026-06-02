「GRヤリスMORIZO RR」は税込900万円（100台限定）

GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR

GRヤリスMORIZO RRは、モリゾウことマスタードライバーの豊田章男会長とともに、2025年に6年ぶりにGRヤリスでニュルブルクリンク（以下ニュル）24時間耐久レースに「TOYOTA GAZOO ROOKIE Racing（TGRR）」として参戦し、その挑戦によって誕生した特別仕様車。

ニュル24時間耐久レース参戦で得られた学びを生かし、専用のリヤウイングや足まわり、四駆制御モードを設定。また、ボディカラーにはモリゾウこだわりの特別設定色「グラベルカーキ」が、そしてブレーキキャリパーやインテリアの差し色にはモリゾウのシグネチャーカラーであるイエローが採用された。

GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR

GRヤリスMORIZO RR特別装備一覧

【性能】

・専用ショックアブソーバー・チューニング

・専用電動パワーステアリング・チューニング

・4WDモードセレクト専用制御（MORIZOモード）

【外装】

・可変式カーボン製リヤウイング

・フロントスポイラー

・サイドスカート

・カーボンエンジンフード（ダクト付）

・ボディカラー「グラベルカーキ」（特別設定色）

・ラジエーターグリル（ピアノブラック塗装）

・マットブロンズ塗装アルミホイール

・イエローキャリパー（GRロゴ付＜フロント・リヤ＞）

・“MORIZO RR”エンブレム（バックドア）

・MORIZOサイン（フロントウインドウ・助手席側）

【内装】

・GRステアリングホイール（ウルトラスエード・イエローステッチ付）

・専用刺繍入りヘッドレスト

・シート表皮（イエローステッチ付・専用パーフォレーション色）

・ウルトラスエードシフトノブ＋ウルトラスエードシフトレバーブーツ（イエローステッチ付）＋ウルトラスエードパーキングブレーキグリップ＆カバー（イエローステッチ付）

・“MORIZO RR”シリアルナンバー入りプレート

・専用GRフルTFTメーター表示（MORIZOモード）

GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR

「GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション」は税込845万円（100台限定）

GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディションは、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（以下TGR-WRT）所属選手であるセバスチャン・オジエ選手の、FIA世界ラリー選手権（以下WRC）2025におけるドライバーズチャンピオン獲得を記念した特別仕様車。

エアロパフォーマンスパッケージをベースに、オジエ選手とつくり込んだ四駆制御「SEB.」モード、ボディカラーにはGRのモータースポーツ活動を象徴する特別設定色「グラビティブラック」などの特別装備を採用した。

なお、これらの特別仕様車2モデルは、5月28日～31日に愛知県・岐阜県で開催されるWRCの日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026（以下ラリージャパン2026）」の会場で展示される。

GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション特別装備一覧

【性能】

・4WDモードセレクト専用制御（SEB.モード／MORIZOモード）

【外装】

・ボディカラー「グラビティブラック」（特別設定色）

・マットブラック塗装アルミホイール

・ブルーキャリパー（GRロゴ付＜フロント・リヤ＞）

・ラジエーターグリル加飾（トリコロール）

・MORIZOサイン（フロントウインドウ・助手席側）

・“Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”エンブレム（バックドア）

・TOYOTA GAZOO Racingデカール（左右ドア）

・GRデカール（左右リヤフェンダー）

【内装】

・GRステアリングホイール（トリコロールステッチ付）

・本革巻き縦引きパーキングブレーキ（手動・グレーステッチ付）＋合成皮革パーキングブレーキカバー（グレーステッチ付）

・“Sébastien Ogier 9x World Champion Edition”シリアルナンバー入りプレート

・専用GRフルTFTメーター表示（SEB.モード／MORIZOモード）

GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

抽選申し込みは「GR app」のみで受付

「GR app」は、GRオーナーのカーライフをサポートし、さらにGRを好きになってもらえるよう、さまざまな機能が搭載されている。具体的には、愛車をアプリ内のガレージで楽しめる「Home Garage」機能や、車両・パーツの購入、イベントへの参加、新車の抽選販売への応募など、ユーザーのカーライフをさまざまな場面で盛り上げる。

抽選申し込みの流れ

①GR appをダウンロード（TOYOTAアカウントを新規登録またはログインが必要）

②GR app内の［出かける］を選択し、［GRを知る］から抽選申し込み

③申し込み完了後、受付完了メールがお客様に自動送付され、申し込み完了（TOYOTAアカウントに登録されたアドレスにメールが届く）

SPECIFICATIONS

GRヤリス モリゾウRR｜GR Yaris MORIZO RR

ボディサイズ：全長4040×全幅1805×全高1455mm

ホイールベース：2560mm

最低地上高：130mm（社内測定値）

最小回転半径：5.3m

乗車定員：4人

車両重量：1310kg

総排気量：1618cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：224kW（304ps）/6500rpm

最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3250-4600rpm

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

税込車両価格：900万円

SPECIFICATIONS

GRヤリス セバスチャン・オジエ9xワールドチャンピオンエディション｜GR Yaris Sébastien Ogier 9x World Champion Edition

ボディサイズ：全長3995×全幅1805×全高1455mm

ホイールベース：2560mm

最低地上高：130mm（社内測定値）

最小回転半径：5.3m

乗車定員：4人

車両重量：1290kg

総排気量：1618cc

エンジン：直列3気筒ターボ

最高出力：224kW（304ps）/6500rpm

最大トルク：400Nm（40.8kgf-m）/3250-4600rpm

トランスミッション：6速MT

駆動方式：4WD

税込車両価格：845万円