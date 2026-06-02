ジュウリョクピエロをオークス勝利に導く5月24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、今村聖奈騎手が快挙を達成した。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を勝利に導き、女性騎手初のクラシック制覇。競馬史に新たな1ページを刻んでから9日後の2日、22歳のジョッキーカメラも大記録を打ち立てた。オークス後、JRAが公式YouTubeチャンネルで公開した今村のジョッキーカメラ。「やばぁい、勝ってもうたー！