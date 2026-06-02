ジュウリョクピエロをオークス勝利に導く

5月24日に行われた中央競馬のG1・オークス（東京芝2400メートル）で、今村聖奈騎手が快挙を達成した。ジュウリョクピエロ（牝3、寺島）を勝利に導き、女性騎手初のクラシック制覇。競馬史に新たな1ページを刻んでから9日後の2日、22歳のジョッキーカメラも大記録を打ち立てた。

オークス後、JRAが公式YouTubeチャンネルで公開した今村のジョッキーカメラ。「やばぁい、勝ってもうたー！」「やったーピエちゃん、アンタいっちゃんかっこいいわぁ！」「ピエちゃんありがとう、夢見たみたいやなあ」などと22歳の歓喜が収められていた。

公開直後から大反響となり、瞬く間に100万回再生を突破すると、その後も数字を伸ばし続けた。オークスから9日後の2日、午後2時半頃に358万6000回再生を突破。ついにジョッキーカメラの再生回数で歴代1位に躍り出た。

これまでの1位は、2024年のG1・ジャパンカップを勝利したドウデュースに騎乗した武豊のジョッキーカメラ。女性騎手初のクラシック制覇のインパクトは大きく、競馬界のスーパースターすら凌駕した。

歴代3位は2023年のG1・有馬記念を制したドウデュースの武豊、同4位は2023年のG1・桜花賞を勝ったリバティアイランドの川田将雅となっている。



（THE ANSWER編集部）