女優の伊藤蘭と長女・趣里の親子共演ショットが披露された。趣里が２日までに自身のインスタグラムを更新し、「本当にありがとうございました！」と投稿。母・伊藤が全国６都市をめぐっているコンサートツアー「Ｄａｎｃｅｏｎ！Ｌｏｖｅｏｎ！」の東京公演が５月３０、３１日に東京・ＳＧＣホール有明で行われ、スペシャルゲストとして趣里が出演した。スタッフらと記念撮影。コメント欄には「一児のママと思えぬキュー