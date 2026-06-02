女優の伊藤蘭と長女・趣里の親子共演ショットが披露された。

趣里が２日までに自身のインスタグラムを更新し、「本当にありがとうございました！」と投稿。母・伊藤が全国６都市をめぐっているコンサートツアー「Ｄａｎｃｅ ｏｎ！Ｌｏｖｅ ｏｎ！」の東京公演が５月３０、３１日に東京・ＳＧＣホール有明で行われ、スペシャルゲストとして趣里が出演した。

スタッフらと記念撮影。コメント欄には「一児のママと思えぬキュートなお姿で可愛かったです」「蘭ママと趣里ママのコント？が、『さすが親子！』って感じで息ぴったりでめちゃくちゃ面白くて最高でした！」「ほんとに可愛い…大好きです。蘭さんも相変わらずキレイですね！」「だんだんお母さんに似て来ましたね」「趣里ちゃん素敵。ママソックリ〜」「素敵な衣装。ブギウギを思います」「出産してそれほど時間が経ってないのに、より可愛くなっててびっくり！」と多くの反響が寄せられた。

趣里は１９９０年に水谷豊と元「キャンディーズ」伊藤蘭の長女として誕生。２０２５年８月にダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」（当時）のＲＹＯＫＩこと三山凌輝と結婚、同年９月に第１子の出産を発表した。