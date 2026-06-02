ジーエス・ユアサコーポレーションは切り返し急。７０００円の大台に乗せ、日本電池とユアサコーポレーションの統合による２００４年のＧＳユアサ誕生後で最高値を更新した。読売新聞オンラインが２日、「政府は、『蓄電池産業戦略』を改定し、２０３５年に国内関連企業の世界売上高を現状の３倍にする目標を示す」と報じた。これを材料視した買いが関連株に入ったようだ。記事によると、ＡＩ向