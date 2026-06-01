【写真】嵐のラストライブに盟友・風間俊介がメッセージ／嵐ライブ写真 嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』最終公演を開催。風間俊介が自身のXで嵐への想いを綴っている。 ■嵐の公式SNSではメッセージ＆ライブ写真を公開 風間は「5人で並んでいる姿を、懸命に『特別だ。 焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまって