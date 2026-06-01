嵐のラストライブに盟友・風間俊介「安心感に近い心地よさを感じていました」とメッセージ！「涙が止まらない」「強い絆を感じる」「私が言いたいことを言ってくれた」とファン感激

【写真】嵐のラストライブに盟友・風間俊介がメッセージ／嵐ライブ写真

嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』最終公演を開催。風間俊介が自身のXで嵐への想いを綴っている。

■嵐の公式SNSではメッセージ＆ライブ写真を公開

風間は「5人で並んでいる姿を、懸命に『特別だ。 焼き付けよう』と言い聞かせるけど、何故だかいつもの姿と認識してしまっていました。安心感に近い心地よさを感じていました。それは、明日からもずっとだと思う。共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました」と、同じ時代を共に駆け抜けた仲間、風間ならではの感想と決意を投稿した。

さらに「ありがとう」「沢山ありがとう」と、噛みしめるように何度も感謝を綴っている。

コメント欄には「風間くんの言葉にも涙が止まらない」「風間ぽん嵐を傍で見守ってくれてありがとう」「風間くんと嵐の強い絆を感じる」「私が言いたいことを風間ぽんが言ってくれてる」「嵐は永遠です」などといったファンの声が続々と到着。

嵐の公式SNSでは、「26年半ありがとう！！！！！」のメッセージなどと共にライブ写真が計13点公開されている。

■嵐へ向けて感謝を届けた風間俊介

風間の「共に過ごした思い出を抱えて、明日からも頑張ろうと思いました」などといった言葉に共感の声が殺到している。

■「26年半ありがとう！！！！！」（嵐）

メッセージとライブ写真にファンからの「ありがとう」も続々と届いている。