大阪環状線が「誰もがより自由に行き交える鉄路」へと大きな一歩を踏み出します。JR西日本は、大阪環状線の主要駅において、ホームと車両の段差および隙間を縮小する整備を進めています。鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、323系車両を対象に「くし状ゴム」などを設置。これにより、車いすやベビーカーをご利用の方も安心してスムーズに乗降できるようになります。2026年6月1日からは、車いす利用者が単独で降車する場合の待ち