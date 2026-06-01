大阪環状線が「誰もがより自由に行き交える鉄路」へと大きな一歩を踏み出します。JR西日本は、大阪環状線の主要駅において、ホームと車両の段差および隙間を縮小する整備を進めています。

鉄道駅バリアフリー料金制度を活用し、323系車両を対象に「くし状ゴム」などを設置。これにより、車いすやベビーカーをご利用の方も安心してスムーズに乗降できるようになります。2026年6月1日からは、車いす利用者が単独で降車する場合の待ち時間短縮を図る新たな運用も開始され、より人に優しい鉄道ネットワークへと進化します。

本記事では、段差3cm・隙間7cm以下という国のバリアフリー目安をクリアした対象7駅のこれまでの軌跡から 、駅係員による降車駅への手配連絡が省略可能となるソフト面の変革のメカニズム、さらにはベビーカーや旅行者にもたらされる大きな恩恵まで詳しくお届けします 。

大阪環状線主要駅で段差3cm・隙間7cmの目安をクリアへ

JR西日本は駅ホームの安全性向上の一環として、大阪環状線の主要駅にホームと車両の段差・隙間を縮小する設備を整備しました。整備の目安は、主に普通電車として運行される323系を基準に、段差3cm以下、隙間7cm以下となっています。

具体的には、1号車の3番ドア、5号車・8号車の1番ドアの乗降口に「くし状ゴム」を取り付けることで、ホームと列車のすき間を物理的に縮小させています。

ドア位置：1号車3番ドア、5号車・8号車の1番ドア（イメージ）

くし状ゴム（イメージ）

各駅の整備時期を振り返ると、2021年2月に鶴橋駅（※制度創設前のため隙間のみ整備）が完了したのを皮切りに、2024年3月に京橋駅・大阪駅、同年7月に新今宮駅で整備が完了しています。直近では2025年3月に西九条駅、4月に弁天町駅での整備が終わり、2026年3月には天王寺駅での整備も完了しています。

整備箇所：大阪環状線 主要駅（イメージ）

6月1日からは車いす利用者の待ち時間を短縮

段差・隙間対策というハード面の進化に伴い、ソフト面でも画期的な変化が起きます。

6月1日の始発から、上記の整備駅（大阪駅、京橋駅、鶴橋駅、新今宮駅、弁天町駅、西九条駅）にて、自身での降車を希望される車いすユーザーの方等に対して、乗車駅での待ち時間短縮の取り組みがスタートします。

これまで車いす利用者が乗車する際は、乗車駅から降車駅へ手配の連絡を行う必要がありました。しかし、段差・隙間の縮小整備が完了したことで、乗客自身での降車が可能であれば、係員による降車駅への連絡プロセスを省略できるようになります。（乗車時は従来通り係員が案内します）

もちろん、従来通り乗降時の係員のサポートを希望される方には、これまで通り降車駅へ連絡を行ったうえで案内が行われるため安心です。

シームレスな移動がもたらす「誰もが乗りやすい」環状線へ

今回の施策のポイントは、単なる「設備投資」に留まらず、それがダイレクトに「利用者の時間価値の向上」に直結している点でしょう。車いすユーザーにとって、駅での連絡手配による待ち時間は移動の心理的・時間的ハードルになりがちでした。これが省略されることで、より自由で自立した「シームレスな移動」が実現します。

また、くし状ゴムの整備は、車いすだけでなく、ベビーカーを押すファミリー層や、大きなキャリーケースを引く旅行者にとっての恩恵も絶大です。大阪・関西万博へのアクセス経路としても重要な役割を担う大阪環状線が、名実ともに「世界に誇れるバリアフリー路線」へと近づいていると言えるでしょう。

足元に設置された漆黒の「くし状ゴム」は、大阪環状線の景色をよりスマートに、そして誰もが胸を張って自由に旅立てる未来へと繋ぐ、優しい魔法のラインです。大阪市内の大動脈は名実ともに、世界に誇れるバリアフリーの一大ネットワークへとアップデートされます。

ベビーカーを引くパパやママも、大きなキャリーケースを引く海外からの旅行者も、すべての人の移動が今までよりも楽になります。

（TOP画像：JR西日本323系、画像：JR西日本）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）