2026年6月のサービス終了タイトルは13本。今月は「ラブライブ！」シリーズのアイドル応援活動アプリゲーム「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」、「青の祓魔師」外伝作品を題材としたスマホ・PC向け3DアクションRPG「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」などがサービス終了に。 そのほか、爽快なアクションをスマホで体験できるアプリ版「真・三國無双」といった、5