2026年6月のサービス終了タイトルは13本。今月は「ラブライブ！」シリーズのアイドル応援活動アプリゲーム「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」、「青の祓魔師」外伝作品を題材としたスマホ・PC向け3DアクションRPG「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」などがサービス終了に。

そのほか、爽快なアクションをスマホで体験できるアプリ版「真・三國無双」といった、5年以上続いたタイトルも惜しまれつつ終了となる。

本稿ではピックアップタイトルのサービス終了までの特別な施策や、有償通貨の払戻し受付情報などを紹介。遊び残しのないように最後までしっかりと楽しんでいただきたい。

2026年6月サービス終了予定のゲームタイトル一覧

サービス終了タイトルピックアップ紹介

Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ

タイトル名 メーカー サービス開始日 サービス終了予定日 グリモアrefrain Studio TREE 2023年7月31日 2026年6月1日 真・三國無双 コーエーテクモゲームス 2021年3月10日 2026年6月2日 ダンジョンストーカーズ ONEUNIVERSE 2025年10月29日 2026年6月9日 BRAVE FRONTIER VERSUS gumi 2025年10月22日 2026年6月22日 オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝- アニプレックス 2025年6月25日 2026年6月23日 アーサーの伝説-Excalibur- X-LEGEND 2023年3月21日 2026年6月25日 ホロアース カバー 2025年4月24日 2026年6月28日 星になれ ヴェーダの騎士たち DRIMAGE 2024年4月2日 2026年6月26日 LINE: ガンダム ウォーズ バンダイナムコエンターテインメント/LINEヤフー 2016年7月19日 2026年6月30日 シヴィライゼーション: 時代と盟友 2K 2025年6月19日 2026年6月30日 Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ オッドナンバー 2023年5月20日 2026年6月30日 三国XATSU Playbest 2026年1月7日 2026年6月30日 おしきゅん サンリオ 2023年11月17日 2026年6月30日

2026年6月30日12時 サービス終了

メーカー：オッドナンバー

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ

「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」通称「リンクラ」は、「ラブライブ！」シリーズのバーチャルスクールアイドルプロジェクト「蓮ノ空（はすのそら）女学院スクールアイドルクラブ」の活動を展開するスマートフォン向けアプリ。ゲームをプレイするだけでなく、ライブ配信、ストーリー、音楽ライブが一体となった「オールメディア・スクールアイドル応援活動アプリ」という独自のジャンルが特徴となっている。

現実の時間（365日）と作中の時間が連動しており、メンバーたちはアプリを通じて、ユーザーと同じ「いま」をリアルタイムに生きる。進級や新入生の入学、そして「卒業」という限られた時間の中で、少女たちが精一杯輝こうともがくリアルな青春ドラマが描かれている。

【「Dream Believers」 蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ／スマートフォンアプリ『Link！Like！ラブライブ！』オープニング映像】

2026年4月6日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年6月30日12時となることが明かされた。2023年5月20日の正式サービス開始から約3年での終了となる。

サービス終了告知後、メンバーによる音声コンテンツ「With×STATION」が4月6日より順次公開。そのほか、ガチャの更新やイベント、ライブグランプリといったコンテンツは継続して実施されており、最後までゲームを楽しめるようになっている。

未使用の有償ゲーム内通貨については、6月30日12時より払戻し受付が開始する予定。払戻し手続きの詳細はアプリ内のお知らせにて案内するとしている。

□【重要】『Link！Like！ラブライブ！』サービス終了のお知らせ

□Google Play「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」のページ

□App Store「Link！Like！ラブライブ！蓮ノ空スクールアイドルクラブ」のページ

オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-

2026年6月23日12時 サービス終了

メーカー：アニプレックス

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-

本作は、加藤和恵氏のダークファンタジー漫画「青の祓魔師（青エク）」のTVアニメ版をベースにした3DアクションRPG。原作「京プロ（京都不浄王篇）」からの派生となる世界が描かれており、プレーヤー自身が正十字騎士團の祓魔師（エクソシスト）となって、原作キャラクターたちと共に新たな事件に立ち向かう物語が楽しめる。

「自分自身」が主人公となる完全オリジナルストーリーは、アニメ版でおなじみの豪華声優陣によるフルボイスで物語が展開。簡単操作で爽快な3Dアクションバトル、美麗な3Dで再現されたグラフィックス、充実したサブコンテンツなど、ゲームならではの魅力が詰まっている。

【『オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-』リリース告知PV】

2026年5月19日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年6月23日12時となることが明かされた。2025年6月25日の正式サービス開始から1年での終了となる。

6月2日のメンテナンス後には最終章となる「エンディングシナリオ」が追加される予定。なお、サービス終了後は「オフライン版」への移行がアナウンスされており、学園町の自由散策やバトル、キャラメイク、シナリオアーカイブなどを楽しむことができる。

ゲーム内の未使用有償通貨についてはサービス終了後より払戻し受付が開始する予定で、受付期間は2026年9月30日までとなっている。

□「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」サービス終了のお知らせ

□Google Play「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」のページ

□App Store「オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-」のページ

真・三國無双（スマホアプリ版）

2026年6月2日10時 サービス終了

メーカー：コーエーテクモゲームス

基本プレイ：無料（アイテム課金制）

真・三國無双（スマホアプリ版）

本作は、コーエーテクモゲームスのタクティカルアクション「無双」シリーズ20周年記念作品として開発された、スマホ向けアクションRPG。「スマホで最高の “一騎当千” を」をコンセプトに、歴代シリーズの魅力を凝縮しつつ、モバイル端末に最適化した手軽さと奥深さを両立させた作品となっている。

敵の攻撃を弾く「カウンター」、窮地を脱する「回避」、ゲージを溜めて放つド派手な一撃「無双乱舞」など、本格的なアクションをスマホで気軽に楽しめるのが魅力。プレイスタイルに合わせ、縦画面・横画面に両対応するほか、オート戦闘機能など、スマホに特化したシステムが搭載されている。

【アプリ『真・三國無双』PV2】

2026年3月31日に掲載されたお知らせにより、サービス終了が2026年6月2日10時となることが明かされた。2021年3月10日の正式サービス開始から約5年での終了となる。

サービス終了告知後より、約5年間の歴史を締めくくるフィナーレとして、プレーヤーへの感謝を込めたゲーム内アイテムの大放出や、最後まで遊び尽くせるための緩和施策などが展開。「無償宝珠」が大量にプレゼントされる「ありがとうキャンペーン」や、特別なガチャも実施されている。

未使用のゲーム内有償通貨についてはサービス終了後より払戻し手続きの受付が開始。払戻しに関する詳細はゲーム内および公式サイトにて案内するとしている。

□【重要】『真・三國無双』サービス終了のお知らせ

□Google Play「真・三國無双」のページ

□App Store「真・三國無双」のページ

(C)プロジェクトラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

(C) オルタナヴェルト -青の祓魔師 外伝-

(C) 加藤和恵／集英社・「青の祓魔師」製作委員会

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