素数株式会社は、フレグランスブランド「SE:CRUNO（シークルーノ）」より、夏の猛暑シーズンに向けた超冷感クールシリーズを5月に発売した。「思わず声が出る冷たさ」を追求した冷却スプレー2製品をラインアップする。 メインとなる製品の「スノーアイススプレー」は、肌に噴射すると“本物の氷状スプレー”が直接当たり、火照った肌を瞬時にクールダウンできる