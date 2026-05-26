素数株式会社は、フレグランスブランド「SE:CRUNO（シークルーノ）」より、夏の猛暑シーズンに向けた超冷感クールシリーズを5月に発売した。「思わず声が出る冷たさ」を追求した冷却スプレー2製品をラインアップする。

メインとなる製品の「スノーアイススプレー」は、肌に噴射すると“本物の氷状スプレー”が直接当たり、火照った肌を瞬時にクールダウンできる冷却スプレー。首元や腕、脚などへの使用を想定しており、まるで氷風呂に入ったかのような強烈な冷感を体感できるという。屋外レジャーやフェス、スポーツ観戦といった長時間の移動・滞在を伴う夏のシーンに最適としている。

もう一方の「全身シャワー エクストラクールミスト」は、全身に使える瞬間冷却タイプのスプレー。汗ばむ肌にスプレーすることで瞬間的にひんやり感を与え、夏特有のベタつきや不快感を軽減する。コンパクトで持ち運びしやすく、通勤前や外出時、スポーツ後など幅広い日常シーンに対応するという。

いずれの製品も、今年のトレンドのフレグランスとして注目という「完熟ピーチ」と「トロピカルパイン」の2種類を採用している。

・スノーアイススプレー 80g：1,650円

・エクストラクールボディミスト 50g：1,485円