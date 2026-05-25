老後資金の不足は老後貧困のリスクを高めてしまうため、子どもとしては親の老後への備えが気になるところです。老後必要となる生活費は個人差があるとはいえ、1500万円ほどの備えで問題ないといえるでしょうか？ 解説していきます。 老後の生活資金は個人差が大きい 老後の生活費は2000万円が目安といわれた時期もありますが、実際の老後資金は家計構造による個人差が大きく、一概にこの金額なら大丈夫といえるものでは