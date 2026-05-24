パンダ不在の東京・上野動物園。新たな魅力を発信するため、きのう、「夜のどうぶつえん」が開催されました。記者「午後6時前で、閉園時間過ぎているんですけど、何やら人が動物園のなかに入っていきます」上野動物園はきのう、この時期としては初めて「夜間開園」を実施。今年、双子のパンダが返還され、15年ぶりにパンダ不在となっていて、東京都が動物園の新たな魅力を発信するために企画しました。閉園後の午後6時から9時まで