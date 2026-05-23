占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は金運をアップする「眠り方」について解説します。寝ている間に金運アップ!?寝ている間に金運アップ！ もし、そんなことが可能ならば、やらない手はないと思いませんか？ 方位が持つ意味を手掛かりに開運法を探っていきましょう。お金がざくざく入ってくるリッチな生活が約束されるのは、どんな眠り方をするといいのか、また、やってはいけない眠り方も解説しま