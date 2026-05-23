◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人の先発・ウィットリーが５回に２点を奪われた。０―０のまま迎えた５回に四球と安打などで２死二、三塁のピンチを迎えた。ここで阪神のドラ１・ルーキー立石に４球目の１５４キロ直球を捉えられて走者２人が生還する中前適時打。続く２番・中野にも右前安打を浴びたが、３番・森下を一ゴロに打ち取った。６回も続投した助っ人右腕は、先頭・佐藤に中前安打を許す