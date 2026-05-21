大分県別府市で合宿を行っているラグビー日本代表のセカンドチームJAPAN XVとホンコン・チャイナ代表の選手などが21日、市を表敬訪問しました。 別府市役所 別府市を訪れたのは日本代表候補の選手でつくるJAPAN XVの永友洋司ディレクターやホンコン・チャイナ代表の選手や関係者など4人です。 JAPAN XVなどは別府市で合宿を行っていて21日は阿部副市長にユニフォームやサイン入りのラ