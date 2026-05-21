国際会議に出席するため中国を訪れている堀井巌外務副大臣は、おととい上海市で日本人2人が襲われけがをした事件について、中国側に真相の解明や再発防止を求めていく考えを示しました。堀井巌外務副大臣「中国側は事案の発生を認め、捜査中と説明していると承知をしております」堀井副大臣は北京の日本大使館で報道陣の取材に応じ、おととい上海市の日本料理店で刃物を持った男に3人が襲われ、日本人2人がけがをした事件につい