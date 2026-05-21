暑い日が続く中、大分市のアミュプラザおおいたのビアガーデン「新天空物語」がプレオープンしました。 20日は取引企業の人たちが訪れていて、一足早くビールと食事を楽しんでいました。 こちらでは名物のジンギスカンを始め、50～60種類の料理やビールなどのお酒が2時間食べ放題、飲み放題となっています。 さらに会場にはステージが設けられ金曜日と土曜日はバンドの演奏やダンスなど