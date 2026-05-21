歌手でタレントの研ナオコが20日、オフィシャルブログを更新。伊豆の親戚から届いた旬のそら豆とグリンピースを公開し、早速“初夏の味覚”を味わったことを明かした。 「今年も」と題してブログを更新した研は、「伊豆の親戚から 今年も送っていただきました」と報告。新聞紙の上にたっぷり並べられた新鮮なそら豆と透明パックに入ったグリンピースの写真とともに、「毎年送ってもらっているそら豆と 今年は初のグリンピースも」