研ナオコ、伊豆の親戚から届いた“旬の味覚”に感謝
歌手でタレントの研ナオコが20日、オフィシャルブログを更新。伊豆の親戚から届いた旬のそら豆とグリンピースを公開し、早速“初夏の味覚”を味わったことを明かした。
「今年も」と題してブログを更新した研は、「伊豆の親戚から 今年も送っていただきました」と報告。新聞紙の上にたっぷり並べられた新鮮なそら豆と透明パックに入ったグリンピースの写真とともに、「毎年送ってもらっているそら豆と 今年は初のグリンピースも」と嬉しそうにつづり、親戚から届いた季節の贈り物を紹介。
続けて、こんがり焼き目のついた“焼きそら豆”の写真も公開。「やっぱり 焼きそら豆が一番美味しいですね」とコメントし、素材の味を楽しんだ様子を明かした。
最後には「そろそろかなって、、、楽しみにしていました」と毎年恒例の贈り物を心待ちにしていたことも告白し、「今年も有難うございます」と感謝の言葉でブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「美味しそう」「季節を感じ、そして故郷を思い巡らすことができる、素敵な贈り物」「ナオコさんの故郷、伊豆湯ヶ島温泉に行きたくなります」「焼きそら豆、食べてみたい！」「グリーンピース、何にして食べますか？」「ロマンありますね」「毎年送ってくれるのは嬉しいですよね」などの声が寄せられている。
「今年も」と題してブログを更新した研は、「伊豆の親戚から 今年も送っていただきました」と報告。新聞紙の上にたっぷり並べられた新鮮なそら豆と透明パックに入ったグリンピースの写真とともに、「毎年送ってもらっているそら豆と 今年は初のグリンピースも」と嬉しそうにつづり、親戚から届いた季節の贈り物を紹介。
最後には「そろそろかなって、、、楽しみにしていました」と毎年恒例の贈り物を心待ちにしていたことも告白し、「今年も有難うございます」と感謝の言葉でブログを締めくくっている。
この投稿にファンからは「美味しそう」「季節を感じ、そして故郷を思い巡らすことができる、素敵な贈り物」「ナオコさんの故郷、伊豆湯ヶ島温泉に行きたくなります」「焼きそら豆、食べてみたい！」「グリーンピース、何にして食べますか？」「ロマンありますね」「毎年送ってくれるのは嬉しいですよね」などの声が寄せられている。