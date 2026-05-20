「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」5月18日、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが『耳の穴かっぽじって聞け!』（テレビ朝日系）に出演。いわゆるインフルエンサーたちがテレビに出演することについて、冒頭のように本音を語り話題を呼んでいる。「東ブクロさんは番組内で、インフルエンサーやYouTuberに対して『「テレビ好きなんですよ」とか言いながら、こっちの世界に飛びこむ勇