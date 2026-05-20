「インフルエンサーやYouTuber、もう簡単にテレビに出すのはやめませんか」

5月18日、お笑いコンビ「さらば青春の光」の東ブクロが『耳の穴かっぽじって聞け!』（テレビ朝日系）に出演。いわゆるインフルエンサーたちがテレビに出演することについて、冒頭のように本音を語り話題を呼んでいる。

「東ブクロさんは番組内で、インフルエンサーやYouTuberに対して『「テレビ好きなんですよ」とか言いながら、こっちの世界に飛びこむ勇気も実力もなかっただけの方々』『芸能界ってもっと高貴なところでいいと思いますよ』などと発言。お笑い芸人は、自身の親を納得させて養成所やスクールに通っている人たちだとして『人生賭けて、この世界で食っていくんだっていう覚悟を持った人間だけが活躍できる世界であってほしい』と、熱い持論を展開しました。

その後も『こんなやつらテレビ出しても、そこの層のファンは結局、番組なんか見てくれないんです』『まだそこ（インフルエンサー界隈）からテレビに出てきてる人が何人かおる。結構偉そうにしている。なんやコイツみたいなやつもおる』とインフルエンサーたちの態度に不満を連発。そんな人たちをテレビに出すようになった結果、芸能界の敷居が下がりすぎたと分析すると『やっぱりこういうインフルエンサーがテレビに出ても…。だって、おもろいインフルエンサーいます？』などと、最後まで苦言を呈していました」（スポーツ紙記者）

かく言う東ブクロもコンビでYouTubeチャンネルを運営しており、登録者数169万人を誇っている。今や“人気YouTuber”の一人でもあるのだ。X上には

《インフルエンサーがTVに出ては駄目なのに芸人さんや俳優さんはYouTubeをやるのは自由なのか》

《そういうコイツが勘違いだし偉そう。どうしてテレビが自分たちタレントのものだと思ってるんだ？！この公園は俺たちのものだから出ていけ！って言ってるようなもん》

など、批判の声も多くあがっている。

「今回の東ブクロさんは、芸人でもない人たちが安易に同じ土俵に上がってくることを非難しただけなのでしょうが、似たようなケースでは2025年4月放送の『酒のツマミになる話』（フジテレビ系）で、千鳥の大悟さんが、YouTuberを面白がる息子に対して『おもんない、こんなもん。笑うなって言うたことある。こんなもん、パパになれんかったヤツらの集まりや』と発言したことがあります。この発言には、YouTuberのヒカルさんが7月の動画で『俺からしたら、ダウンタウンになれなかったくせに、なに言ってんの、ってなるんですよ。俺もダウンタウンにはなりたいですよ。でも別に千鳥になりたいと思ってないから』と猛反論。芸人対YouTuberの抗争が勃発しました。

この例とは少し毛色が異なりますが、2025年9月には、お笑いコンビ『チョコレートプラネット』の松尾駿さんが『素人はSNSするな』と発言して大炎上。結果的に謝罪に追い込まれたことがありましたが、今回の東ブクロさんの発言には、同じような印象を持った人が多いのかもしれません」（同）

再び芸人から出た挑発的な発言を、YouTuberはどう受け止めるのだろうか。