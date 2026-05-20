マッテオ・マンクーゾ（Matteo Mancuso）は、近年のギター界における最重要人物の一人だ。イタリア・シチリア出身、1996年生まれの彼は、ピックを使わない独特のフィンガースタイルを駆使した超絶プレイによって、動画サイトを中心に脚光を浴びてきた。ロックやクラシックからジャズ・フュージョンまでを自在に横断する音楽性と、高度なインタープレイが高く評価され、スティーヴ・ヴァイからコリー・ウォンにいたるまで、世界中の