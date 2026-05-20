【モデルプレス＝2026/05/20】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」の公式アカウントが5月19日、Instagramを更新。目黒のオフショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】目黒蓮「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」特殊メイクでのふくよか姿◆目黒蓮、特殊メイクでふくよかな姿に公式アカウントは「坂本太郎に覗かれてる！？＃目黒さん演じるふくよかな坂本の貴重なスーツ姿をお届け」とつづり、オフショットを