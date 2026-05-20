Snow Man目黒蓮「僕のほっぺた全部下に引っ張られてる状態」特殊メイクでのふくよか姿公開「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」「別人級」
【モデルプレス＝2026/05/20】Snow Manの目黒蓮が主演を務める実写映画「SAKAMOTO DAYS」の公式アカウントが5月19日、Instagramを更新。目黒のオフショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】目黒蓮「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」特殊メイクでのふくよか姿
公式アカウントは「坂本太郎に覗かれてる！？＃目黒さん演じるふくよかな坂本の貴重なスーツ姿をお届け」とつづり、オフショットを投稿。映画「SAKAMOTO DAYS」に登場するキャラクター、主人公・坂本太郎のふくよかな姿に扮した目黒の写真を公開した。大きな頬やぷっくりとした顔つきが可愛らしい横顔だが、殺し屋の主人公のように鋭い視線を送っている。
また目黒は「この特殊メイクの下は僕のほっぺた全部下に引っ張られてる状態です。ちなみに首の可動域はあと数センチくらいある笑だけどほっぺたも引っ張られるからなるべく動かしたくない」と自身のストーリーズにて特殊メイクのエピソードを明かしている。
この投稿に「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」「再現度高すぎます」「目付きまでそっくり」「映画観に行きます」「別人級」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】目黒蓮「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」特殊メイクでのふくよか姿
◆目黒蓮、特殊メイクでふくよかな姿に
公式アカウントは「坂本太郎に覗かれてる！？＃目黒さん演じるふくよかな坂本の貴重なスーツ姿をお届け」とつづり、オフショットを投稿。映画「SAKAMOTO DAYS」に登場するキャラクター、主人公・坂本太郎のふくよかな姿に扮した目黒の写真を公開した。大きな頬やぷっくりとした顔つきが可愛らしい横顔だが、殺し屋の主人公のように鋭い視線を送っている。
◆目黒蓮の特殊メイクに反響
この投稿に「ぽっちゃりしたフォルム可愛い」「再現度高すぎます」「目付きまでそっくり」「映画観に行きます」「別人級」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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