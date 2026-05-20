サバイバルホラーゲームである「Beyond the Dark」は、Valveが運営するゲーム配信プラットフォームのSteamで無料配信されていました。そんな「Beyond the Dark」にマルウェアが仕込まれていることをテクノロジー系YouTuberのエリック・パーカー氏が暴露し、動画公開後にValveはSteamから「Beyond the Dark」を削除しました。This "FREE" Steam Game steals your data - YouTubeFree Steam game Beyond the Dark turns out to be ma