外国人投資家が今年、韓国証券市場で90兆ウォン（約9兆4760億円）を超えて売り越したにもかかわらず、時価総額基準の外国人持株比率はむしろ上昇するという異例の現象が現れている。人工知能（AI）・半導体など中核主導銘柄の比率を維持したまま、非主導銘柄のみを集中的に処分した結果だという分析が出ている。20日、韓国取引所と聯合インフォマックスによると、外国人は今年に入り19日までに有価証券市場で計91兆1294億ウォン相