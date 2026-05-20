日本野球機構（ＮＰＢ）は２０日、大阪市内のホテルで「マイナビオールスターゲーム２０２６」（７月２８日・東京ドーム、同２９日・富山市民球場）の要項発表会見を開催した。トークセッションに出席したセ・リーグを指揮する阪神・藤川球児監督（４５）はセの中心となる選手に阪神・佐藤輝明内野手を挙げた。自リーグの選手で活躍を楽しみにしている選手を問われ「セ・リーグは自分のチームですけど佐藤輝明ですね。日本の球