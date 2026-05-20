大分空港を発着する国際線の利用者を増やそうと大分県が6月1日から利用者1人あたり最大8000円を補助することになりました。 これは佐藤知事が19日の定例会見で発表しました。 知事会見 今回の補助金の対象は大分空港発着の国際線を利用する県民です。 全員が同じ便を利用する3人以上のグループに対し1人につき原則5000円、全員が30歳未満の場合は8000円を県が補助します。 現在、韓国・ソウルと台湾