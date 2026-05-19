曹洞宗大本山永平寺＝2025年8月23日午前、福井県永平寺町福井県警は19日、昨年7月に曹洞宗大本山永平寺（福井県永平寺町）で10代女性の体を触ったとして、不同意わいせつの疑いで、茨城県那珂市の無職南波剣司容疑者（26）を逮捕した。県警によると、容疑者は当時、永平寺の修行僧だったという。逮捕容疑は、昨年7月8日午後8時40分〜9時ごろ、県外から寺を訪れていた女性の体を触るなどのわいせつな行為をした疑い。寺による