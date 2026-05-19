19日午後7時35分ごろ最大震度２の地震がありました。 震源はトカラ列島近海で震源の深さは約10キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは2.8と推定されています。 各地の震度は、 震度２が鹿児島十島村、 です。 この地震による津波の心配はありません。 ・ ・ ・