西武が女子のための総合エンターテインメント誌「ＪＵＮＯＮ」（主婦と生活社）とコラボする。２１日に発売される７月号で「西川愛也選手の“愛差し”（眼差し）」と題した特集が掲載される。西川は「最近休みの日はメガネをかけることも多いのですが、取材でかけたのは初めてで新鮮でした。普段と違った僕を見てもらえるんじゃないかと思います。ぜひ手にとってみてください」とコメントした。西武の選手が登場するのは、