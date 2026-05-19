◇大相撲夏場所10日目（2026年5月19日両国国技館）東前頭17枚目の藤凌駕（23＝藤島部屋）は西前頭12枚目の時疾風（29＝時津風部屋）を押し出して、勝ち越しを決めた。立ち合い頭で当たると、強烈な右のおっつけで時疾風の体を起こし、そのまま押し出した。東前頭15枚目の翔猿（34＝追手風部屋）も東前頭9枚目の阿炎（32＝錣山部屋）を破り、10日目で勝ち越しを決めた。突っ張られた後にいなされてひやりとする場面もあ