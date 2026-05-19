米韓の圧倒的な軍事力に対し、北朝鮮がいかにして「弱者の非対称戦」を挑むか。2026年5月、金正恩総書記が全軍指揮官会合で示した異例の座席配置、そして新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」の航海試験で見せた執念は、ある1本の映画が描く「究極の恐怖」と不気味なほどにシンクロしている。Netflixの話題作『ハウス・オブ・ダイナマイト』である。キャスリン・ビグロー監督が描いた同作は、着弾までわずか18分という極限状態の中