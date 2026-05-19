米韓の圧倒的な軍事力に対し、北朝鮮がいかにして「弱者の非対称戦」を挑むか。2026年5月、金正恩総書記が全軍指揮官会合で示した異例の座席配置、そして新型駆逐艦「崔賢（チェ・ヒョン）」の航海試験で見せた執念は、ある1本の映画が描く「究極の恐怖」と不気味なほどにシンクロしている。Netflixの話題作『ハウス・オブ・ダイナマイト』である。

キャスリン・ビグロー監督が描いた同作は、着弾までわずか18分という極限状態の中、「誰が撃ったか分からない1発の核ミサイル」によって米国の国家安全保障システムが疑心暗鬼に陥り、自壊していくパニックを描いた。

今、金正恩氏が急ピッチで進める「戦略海軍へのシフト」は、まさにこの映画が提示した「システムの盲点」を現実の国際政治に突きつけるものだ。

「白帽最前列」が告げる作戦ドクトリンの劇的転換

不気味な符合の第1のピースは、2026年5月中旬に行われた作戦指揮官会合の光景にある。朝鮮人民軍の最高幹部らが居並ぶ中、ひときわ目を引いたのは、白い軍帽をかぶった海軍指揮官たちが「最前列」に陣取っていた事実だ。

これまで北朝鮮海軍は、旧式の魚雷艇や哨戒艇を主体とし、自国領海を守るだけの典型的な「沿岸海軍（グリーンウォーター・ネイビー）」に過ぎなかった。しかし今、金正恩氏の強力な指導下で、新型駆逐艦の量産や原子力潜水艦の開発、さらにはそれらへの戦術核搭載を進め、領域を超えて遠洋で作戦を遂行できる「戦略・遠洋海軍」へのドラスティックな変貌を猛烈に試みている。

従来の北朝鮮の戦争シナリオは、非武装地帯（DMZ）付近に大量の戦車や歩兵、大砲を並べ、一気に南進する「地上戦中心」の短期決戦だった。しかし、現代のハイテク戦において、老朽化した陸軍の隊列は米韓のドローン監視網や精密誘導兵器の格好の標的にすぎない。慢性的な燃料・兵站不足も致命的だ。

そこで金正恩氏が導き出した新ドクトリンこそ、「DMZを要塞化して盾とし、最前列の海軍が矛となる」戦略である。陸上は防衛に徹し、米韓軍の足止めに使う。そして真の打撃力（核）は、探知が困難な「海」へと分散配置する。このドクトリンの象徴こそが、あの「白帽最前列」の座席配置だったのだ。

中露近海という「国家の盾」への奇襲展開

この戦略海軍が牙を剥くとき、最も厄介なシナリオが「有事における中露近海（黄海、東シナ海、日本海北部など）への奇襲的な展開」である。

北朝鮮本土からミサイルを発射すれば、日米韓の監視網が即座に発射元を特定し、壊滅的な報復（斬首作戦など）が執行される。しかし、金正恩氏が開発を急ぐ原子力潜水艦や、量産を目論む新型駆逐艦が、あえて中国やロシアの領海・排他的経済水域（EEZ）の境界線に滑り込んだらどうなるか。

中国にとって自国近海に北朝鮮の核武装艦艇がうろつくことは不快極まりない。米軍の偵察アセットを自国近海に呼び寄せるからだ。しかし、米中対立・米露対立が極限まで高まった時点を想定すれば、中露が北朝鮮艦艇を公然と拿捕・排除するとは限らない。むしろ、米国を牽制する「フロントライン」として、裏で寄港や補給を容認・黙認する可能性さえある。

北朝鮮の狙いはまさにここにある。中露の懐という「安全地帯（セーフゾーン）」を人間の盾ならぬ「国家の盾」として利用し、そこから日米韓のミサイル防衛網の死角を突く全方位の核威嚇を行う。これこそが、北朝鮮海軍が自国の領域を超えて遠洋を目指す真の理由である。

「正体不明のミサイル」が現実化する日

無論、米軍の監視・探知能力は北朝鮮海軍が容易に欺ける水準ではない。しかし、北朝鮮の狙いが「完全な隠密」ではなく、「危機の瞬間に相手の意思決定へどれだけ“不確実性”を混入できるか」ということならば、達成可能性は高まる。

（参考記事：【写真】「ひっくり返るしかない」金正恩”戦略原潜”の異形の姿）

ここで映画『ハウス・オブ・ダイナマイト』の悪夢が現実と重なり合う。

もし中露近海の混雑した海域から、国籍を偽装、あるいはノイズに紛れて1発の戦術核ミサイルが放たれたとき、米国の防衛AIやNSC（国家安全保障会議）のシステムはどう反応するのか。

「これは北朝鮮の暴走か？ それとも中国・ロシアによる先制攻撃か？」

映画で描かれたように、着弾までの十数分という極限の時間の中で、完璧な確証は得られない。もし米国が「中国からの攻撃」と誤認して報復すれば、その瞬間に地球滅亡規模の全面核戦争が誘発される。逆に、中露への刺激を恐れて躊躇すれば、日米韓の防衛網は一瞬で無力化する。

金正恩氏の戦略海軍は、米国と正面から戦って勝つためのものではない。米国の誇る「完璧な情報収集・分析能力」の裏をかき、あえて致命的なノイズ（不確実性）を混ぜることで、意思決定システムをバグらせることが真の目的ではないのか。

AIに頼れぬ「爆薬の家」のポリシー・メイキング

「世界は爆薬が詰まった家（ハウス・オブ・ダイナマイト）だ。たった数人の選択や、システムの誤作動でいつでも破滅する」という映画のメッセージは、今の東アジア情勢そのものである。

このような北朝鮮の「海の攪乱作戦」に対抗するため、日米韓は防衛政策の策定において、AIを用いた超早期警戒や中露の動向シミュレーションの導入を進めるだろう。AIは、人間が目を背けたくなるような「最悪のシナリオ（中露近海からの奇襲発射）」を冷徹に予測し、全方位型のミサイル防衛配置を逆算してくれる。

しかし、AIがどれほど緻密な防衛政策の設計図を弾き出そうとも、最後に問われるのは「人間」の決断だ。中露を刺激するリスクを冒してでも北朝鮮の艦艇を追尾するのか、それとも映画のような大破滅を避けるために新たな外交的レジームを模索するのか。

「白帽」を最前列に据え、不気味な笑みを浮かべる金正恩総書記。彼が仕掛けるサイコ・ストラテジーは、私たちが文字通り「爆薬の詰まった家」の中に生きているという現実を、映画以上のリアリティをもって突きつけている。