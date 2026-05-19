実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が19日に公式X（旧ツイッター）を更新。爆破予告を受けて、東大の学園祭「五月祭」の全企画が中止となった件について言及した。16、17両日の開催が予定されていたが、構内での講演会準備が進められていた「参政党」の神谷宗幣代表を殺害するとのメッセージや、爆破予告が五月祭の公式サイト宛てに届き、16日午後の全企画が中止となった。社会学者・西田亮介氏はXで、この爆破予告に関わ