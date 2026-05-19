2026年5月16日、アニメ「名探偵コナン」の毛利蘭役を長年務めた声優の山崎和佳奈さんの訃報が中国でも報じられ、最後のせりふに注目が集まっている。山崎さんは今年2月、病気療養のため活動休止を発表。5月15日に所属事務所の青二プロダクションが「かねてより病気療養中でしたが薬石効なく26年4月18日に永眠いたしました」と公表した。中国のSNS・小紅書（RED）では、山崎さんの活動休止直前に収録された1月31日放送の1191話「恋