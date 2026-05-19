きょうも各地で気温が上がり、名古屋や岐阜では最高気温30℃と3日連続の真夏日になる予想です。 【写真を見る】東海地方は熱中症に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ こまめな水分や塩分補給を 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/19 昼） 名古屋市内は雲はほとんどなく、強い日差しが照りつけています。この時間の気温は27.8℃です。 きょうは午後も広く晴れるでしょう。日中は南寄りの風が強まる所が多い見込みです。引き続き、