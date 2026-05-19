きょうも各地で気温が上がり、名古屋や岐阜では最高気温30℃と3日連続の真夏日になる予想です。

【写真を見る】東海地方は熱中症に注意 予想最高気温は名古屋･岐阜で30℃ こまめな水分や塩分補給を 愛知･岐阜･三重の天気予報（5/19 昼）

名古屋市内は雲はほとんどなく、強い日差しが照りつけています。この時間の気温は27.8℃です。

きょうは午後も広く晴れるでしょう。日中は南寄りの風が強まる所が多い見込みです。引き続き、空気の乾燥にはご注意ください。



予想最高気温は名古屋や岐阜で30℃、高山で32℃と、真夏日になる所があるでしょう。津や尾鷲は26℃の予想で、きょうも暑さが続く見込みです。

熱中症情報・週間予報

【熱中症情報】

きょうの東海3県は、熱中症に警戒が必要な所が多いでしょう。こまめな休息や水分・塩分補給など、熱中症予防を心がけましょう。

【週間予報】

あす水曜日から日曜日にかけては、曇りや雨の日が多くなるでしょう。暑さは少し落ち着きますが、湿度が高く蒸し暑くなる日がありそうです。



来週月曜日には晴れ間が戻り、名古屋や岐阜では真夏日になるでしょう。



引き続き、熱中症にはご注意ください。