プロテックエンジニアリングは、豪雨災害による流木被害の軽減を目的とした新製品「RB(アールビー)キャッチャー」を開発し、販売を開始した。製品の設置イメージ近年、集中豪雨や台風の影響で河川への流木流出が深刻な課題となっており、橋梁の閉塞や河川の氾濫を防ぐ効率的な捕捉技術が求められている。同製品は不透過型砂防堰堤の上流部に取り付けて使用する新しい流木対策工。新設・既設を問わず大規模な施工なしで流木捕捉機能